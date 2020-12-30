Мотоблочный прицеп Беларус ПМ-00.000
Арт. X190394442
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип навесного оборудования
|прицеп
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Количество предметов, шт
|1
- Прицеп мотоблочный Беларус ПМ-00.000 подходит для мотоблоков БЕЛАРУС 07БС. Приспособление применяется в качестве средства транспортировки различных грузов на приусадебном участке, даче, в саду. Может перевозить до 500 кг груза с рабочей скоростью до 25 км/ч.
Преимущества
- Имеет удобное сиденье для одного оператора с подставкой для ног
- Перемещается на колесах, имеющих хорошую проходимость
- Прицеп выполнен из качественных материалов, имеет длительный период эксплуатации