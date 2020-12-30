Мотоблочный прицеп Беларус ПМ-00.000

Преимущества

Имеет удобное сиденье для одного оператора с подставкой для ног

Перемещается на колесах, имеющих хорошую проходимость

Прицеп выполнен из качественных материалов, имеет длительный период эксплуатации

Прицеп мотоблочный Беларус ПМ-00.000 подходит для мотоблоков БЕЛАРУС 07БС. Приспособление применяется в качестве средства транспортировки различных грузов на приусадебном участке, даче, в саду. Может перевозить до 500 кг груза с рабочей скоростью до 25 км/ч.