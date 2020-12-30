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Мотоблочный прицеп Беларус ПМ-00.000
5.0
1
73 840 ₽
Тележки для мотоблоков
    Мотоблочный прицеп Беларус ПМ-00.000
    Арт. X190394442
    5.0
    1
    Мотоблочный прицеп Беларус ПМ-00.000

      Мотоблочный прицеп Беларус ПМ-00.000

      73 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X190394442
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип навесного оборудования
      		прицеп
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      73 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прицеп мотоблочный Беларус ПМ-00.000 подходит для мотоблоков БЕЛАРУС 07БС. Приспособление применяется в качестве средства транспортировки различных грузов на приусадебном участке, даче, в саду. Может перевозить до 500 кг груза с рабочей скоростью до 25 км/ч.

        Преимущества

        • Имеет удобное сиденье для одного оператора с подставкой для ног
        • Перемещается на колесах, имеющих хорошую проходимость
        • Прицеп выполнен из качественных материалов, имеет длительный период эксплуатации