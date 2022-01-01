Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-105, деревянная рукоятка, 500 гр., 1 шт

Преимущества

Молоток состоит из удобной деревянной ручки и прочной стальной головы

Инструмент оснащён рукояткой из твердых пород дерева, которая обеспечивает долгосрочную службу

Головка молотка кованая, закалена и покрыта специальной краской

Молоток отличается высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнен из высококачественных материалов

Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-105 применяется для слесарных работ как профессионалами, так и мастерами-любителями.