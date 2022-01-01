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Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-105, деревянная рукоятка, 500 гр., 1 шт
250 ₽
Слесарные молотки
    Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-105, деревянная рукоятка, 500 гр., 1 шт
    Арт. О00000022156
    Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-105, деревянная рукоятка, 500 гр., 1 шт
    Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-105, деревянная рукоятка, 500 гр., 1 шт
      Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-105, деревянная рукоятка, 500 гр., 1 шт
      Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-105, деревянная рукоятка, 500 гр., 1 шт

      Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-105, деревянная рукоятка, 500 гр., 1 шт

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000022156

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.5
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Молоток слесарный кованый РемоКолор 38-2-105 применяется для слесарных работ как профессионалами, так и мастерами-любителями.

        Преимущества

        • Молоток состоит из удобной деревянной ручки и прочной стальной головы
        • Инструмент оснащён рукояткой из твердых пород дерева, которая обеспечивает долгосрочную службу
        • Головка молотка кованая, закалена и покрыта специальной краской
        • Молоток отличается высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнен из высококачественных материалов