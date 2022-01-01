Слесарный молоток РемоКолор 38-2-410
Арт. О00000040200
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|1
- Молоток слесарный РЕМОКОЛОР 38-2-410 представляет собой инструмент профессиональной серии. Предназначен для выполнения строительных и слесарных работ. Закаленый боек отличается высокой прочностью и стойкостью к интенсивным нагрузкам. Удобная фибергласовая рукоятка обеспечивает надежный захват при работе. Габариты инструмента 360х130х35 мм.
Преимущества
- Боек выполнен из прочной стали
- Головка молотка закалена
- РЕМОКОЛОР 38-2-410 отличается высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнен из высококачественных материалов
- Двухкомпонентная фибергласовая рукоятка обеспечивает крепкий захват во время работы и предотвращает выскальзывание из руки при промахе
- Высокая стойкость к износу и долгий срок службы