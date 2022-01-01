Слесарный молоток РемоКолор 38-2-410

Преимущества

Боек выполнен из прочной стали

Головка молотка закалена

РЕМОКОЛОР 38-2-410 отличается высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнен из высококачественных материалов

Двухкомпонентная фибергласовая рукоятка обеспечивает крепкий захват во время работы и предотвращает выскальзывание из руки при промахе

Высокая стойкость к износу и долгий срок службы

Молоток слесарный РЕМОКОЛОР 38-2-410 представляет собой инструмент профессиональной серии. Предназначен для выполнения строительных и слесарных работ. Закаленый боек отличается высокой прочностью и стойкостью к интенсивным нагрузкам. Удобная фибергласовая рукоятка обеспечивает надежный захват при работе. Габариты инструмента 360х130х35 мм.