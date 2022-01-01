Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Слесарный молоток РемоКолор 38-2-410
920 ₽
Слесарные молотки
    Слесарный молоток РемоКолор 38-2-410
    Арт. О00000040200
    Слесарный молоток РемоКолор 38-2-410
    Слесарный молоток РемоКолор 38-2-410
      Слесарный молоток РемоКолор 38-2-410
      Слесарный молоток РемоКолор 38-2-410

      Слесарный молоток РемоКолор 38-2-410

      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040200

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		1
      Все характеристики
      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Молоток слесарный РЕМОКОЛОР 38-2-410 представляет собой инструмент профессиональной серии. Предназначен для выполнения строительных и слесарных работ. Закаленый боек отличается высокой прочностью и стойкостью к интенсивным нагрузкам. Удобная фибергласовая рукоятка обеспечивает надежный захват при работе. Габариты инструмента 360х130х35 мм.

        Преимущества

        • Боек выполнен из прочной стали
        • Головка молотка закалена
        • РЕМОКОЛОР 38-2-410 отличается высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнен из высококачественных материалов
        • Двухкомпонентная фибергласовая рукоятка обеспечивает крепкий захват во время работы и предотвращает выскальзывание из руки при промахе
        • Высокая стойкость к износу и долгий срок службы