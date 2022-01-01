Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Thorvik ERBP180, 180 мм
Арт. thorvik_8173
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Щипцы для стопорных THORVIK ERBP180 загнутый разжим 180 мм 52191 оснащены рабочей частью из хром-ванадиевой стали. Концы губок загнуты под углом 90°. Инструмент служит для снятия внешних стопорных колец. Длина щипцов - 180 мм. Удобные для удержания рукоятки не скользят в руке.