Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Thorvik ERBP180, 180 мм

Щипцы для стопорных THORVIK ERBP180 загнутый разжим 180 мм 52191 оснащены рабочей частью из хром-ванадиевой стали. Концы губок загнуты под углом 90°. Инструмент служит для снятия внешних стопорных колец. Длина щипцов - 180 мм. Удобные для удержания рукоятки не скользят в руке.