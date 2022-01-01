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Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Thorvik ERBP180, 180 мм
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Thorvik ERBP180, 180 мм
    Арт. thorvik_8173
    Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Thorvik ERBP180, 180 мм

      Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Thorvik ERBP180, 180 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8173

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щипцы для стопорных THORVIK ERBP180 загнутый разжим 180 мм 52191 оснащены рабочей частью из хром-ванадиевой стали. Концы губок загнуты под углом 90°. Инструмент служит для снятия внешних стопорных колец. Длина щипцов - 180 мм. Удобные для удержания рукоятки не скользят в руке.