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Щипцы для стопорных колец Thorvik IRBP180, загнутый сжим, 180 мм
5.0
2
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Щипцы для стопорных колец Thorvik IRBP180, загнутый сжим, 180 мм
    Арт. Ю00000024645
    5.0
    2
    Щипцы для стопорных колец Thorvik IRBP180, загнутый сжим, 180 мм

      Щипцы для стопорных колец Thorvik IRBP180, загнутый сжим, 180 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000024645
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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