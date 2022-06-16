Щипцы для стопорных колец Thorvik IRBP180, загнутый сжим, 180 мм
Арт. Ю00000024645
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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- Щипцы для стопорных колец THORVIK IRBP180 загнутый сжим 180 мм 52190 оснащены удобными рукоятками и рабочей частью из хром-ванадиевой стали. Инструмент служит для снятия внутренних стопорных колец.
Преимущества
- Губки загнуты под углом 90°
- Длина щипцов - 180 мм