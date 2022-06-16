Преимущества

Губки загнуты под углом 90°

Длина щипцов - 180 мм

Щипцы для стопорных колец THORVIK IRBP180 загнутый сжим 180 мм 52190 оснащены удобными рукоятками и рабочей частью из хром-ванадиевой стали. Инструмент служит для снятия внутренних стопорных колец.