Щипцы для стопорных колец Thorvik ERBP180, загнутый разжим, 180 мм

Преимущества

Концы губок загнуты под углом 90°

Длина щипцов - 180 мм

Удобные для удержания рукоятки не скользят в руке

Щипцы для стопорных THORVIK ERBP180 загнутый разжим 180 мм 52191 оснащены рабочей частью из хром-ванадиевой стали. Инструмент служит для снятия внешних стопорных колец.