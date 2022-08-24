Шланг пневматический на автокатушке Jonnesway, 9,5 мм х 13,5 мм х 12 м., JAZ-0001A

Пневматический шланг, изготовленный из армированного полиуретана. Внутренний диаметр 9.5 мм, внешний 13.5 мм, общая длина 12 м. Преимуществом изделия является возможность использовать нужную для производства работы длину шланга и компактное его хранение в корпусе. Шланг без особых усилий извлекается из корпуса на нужную длину, фиксируется и автоматически возвращается после ослабления кулачкового фиксатора вылета по окончании работ. Изделие снабжено кронштейном для подвеса или установки на вертикальной поверхности (стене), сохраняя при этом возможность поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол 180. Шланг подключения к магистрали снабжен штуцером с резьбовой частью 1/4" BSP, шланг подключения к потребителю дополнительно снабжен быстросъемным соединением для штуцеров SMC.