Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.
Арт. Х11301
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|9000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo W 11-150 Quick 600271000 предназначена для выполнения сложных отрезных, обдирочных и шлифовальных работ. Надежный двигатель Metabo Marathon мощностью 1100 Вт обеспечивает долгий срок службы инструмента и эффективность работы с металлом, камнем, мрамором, бетоном, кирпичом и другими твердыми металлами.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныMetabo W 11-150 Quick 600271000 снижает уровень вибрации и делает работу неутомительной
- Быстрая смена дисков. Кнопка блокировки шпинделя (Metabo Quick) - для безопасной и быстрой смены оснастки
- Безопасность. Выключатель с предохранением от незапланированного пуска - для безопасности пользователя во время работы
- Долговечность. Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение рабочих элементов инструмента и продлевают срок его службы
- Надежный двигательMetabo Marathon мощностью 1100 Вт
- Защитная решетка якоря и защита обмоток статора
- Лабиринтные уплотнения защищают подшипники от пыли
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением увеличивает срок службы инструмента
- Предохранительная муфта S-automatic - для защиты пользователя при заклинивании диска
- Большой вращающий момент
- Регулировка защитного кожуха не требует использования дополнительного инструмента
- Автоматическое отключение щеток при износе