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Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.
    Арт. Х11301
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.
    Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.
    Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.
    Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.
    Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.
    Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.
      Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.
      Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.
      Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.
      Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.
      Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.
      Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.

      Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11301
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 11-150 Quick 600271000 предназначена для выполнения сложных отрезных, обдирочных и шлифовальных работ. Надежный двигатель Metabo Marathon мощностью 1100 Вт обеспечивает долгий срок службы инструмента и эффективность работы с металлом, камнем, мрамором, бетоном, кирпичом и другими твердыми металлами.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныMetabo W 11-150 Quick 600271000 снижает уровень вибрации и делает работу неутомительной
        • Быстрая смена дисков. Кнопка блокировки шпинделя (Metabo Quick) - для безопасной и быстрой смены оснастки
        • Безопасность. Выключатель с предохранением от незапланированного пуска - для безопасности пользователя во время работы
        • Долговечность. Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение рабочих элементов инструмента и продлевают срок его службы
        • Надежный двигательMetabo Marathon мощностью 1100 Вт
        • Защитная решетка якоря и защита обмоток статора
        • Лабиринтные уплотнения защищают подшипники от пыли
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением увеличивает срок службы инструмента
        • Предохранительная муфта S-automatic - для защиты пользователя при заклинивании диска
        • Большой вращающий момент
        • Регулировка защитного кожуха не требует использования дополнительного инструмента
        • Автоматическое отключение щеток при износе