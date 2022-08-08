Шлифмашина угловая Metabo WE 11-150 Quick 600271000 1100 Вт.

Преимущества

Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныMetabo W 11-150 Quick 600271000 снижает уровень вибрации и делает работу неутомительной

Быстрая смена дисков. Кнопка блокировки шпинделя (Metabo Quick) - для безопасной и быстрой смены оснастки

Безопасность. Выключатель с предохранением от незапланированного пуска - для безопасности пользователя во время работы

Долговечность. Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение рабочих элементов инструмента и продлевают срок его службы

Надежный двигательMetabo Marathon мощностью 1100 Вт

Защитная решетка якоря и защита обмоток статора

Лабиринтные уплотнения защищают подшипники от пыли

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением увеличивает срок службы инструмента

Предохранительная муфта S-automatic - для защиты пользователя при заклинивании диска

Большой вращающий момент

Регулировка защитного кожуха не требует использования дополнительного инструмента

Автоматическое отключение щеток при износе

Угловая шлифмашина Metabo W 11-150 Quick 600271000 предназначена для выполнения сложных отрезных, обдирочных и шлифовальных работ. Надежный двигатель Metabo Marathon мощностью 1100 Вт обеспечивает долгий срок службы инструмента и эффективность работы с металлом, камнем, мрамором, бетоном, кирпичом и другими твердыми металлами.