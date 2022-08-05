Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж

Преимущества

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Реверс для изменения направления вращения

Дополнительная рукоять улучшает контроль над инструментом

Глубиномер позволяет задавать любую выбранную глубину сверления

Фиксация кнопки включения для удобства при продолжительной работе

Кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Перфоратор Спец БПЭ-900 3434 служит для выполнения кратковременных работ в режимах сверления, ударного сверления, долбления. Патрон SDS+ сокращает время на замену оснастки. Двигатель с двойной изоляцией обеспечивает безопасную эксплуатацию.