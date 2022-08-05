Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж
Арт. О00000029934
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|3.2
|
Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Спец БПЭ-900 3434 служит для выполнения кратковременных работ в режимах сверления, ударного сверления, долбления. Патрон SDS+ сокращает время на замену оснастки. Двигатель с двойной изоляцией обеспечивает безопасную эксплуатацию.
Преимущества
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Реверс для изменения направления вращения
- Дополнительная рукоять улучшает контроль над инструментом
- Глубиномер позволяет задавать любую выбранную глубину сверления
- Фиксация кнопки включения для удобства при продолжительной работе
- Кейс решает вопрос хранения и транспортировки