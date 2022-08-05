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Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж
    Арт. О00000029934
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Спец БПЭ-900 3434, 900 Вт, 3.3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029934
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Спец БПЭ-900 3434 служит для выполнения кратковременных работ в режимах сверления, ударного сверления, долбления. Патрон SDS+ сокращает время на замену оснастки. Двигатель с двойной изоляцией обеспечивает безопасную эксплуатацию.

        Преимущества

        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Реверс для изменения направления вращения
        • Дополнительная рукоять улучшает контроль над инструментом
        • Глубиномер позволяет задавать любую выбранную глубину сверления
        • Фиксация кнопки включения для удобства при продолжительной работе
        • Кейс решает вопрос хранения и транспортировки 