Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт
Арт. О00000030160
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной вибрационный насос Ставр НПВ-300 Н ст300ннпв отличается простотой установки. Способен поднимать воду на 72 м. Используется для водоснабжения домов, для применения в системах орошения. Насос благодаря термозащите отключается при перегреве.
Преимущества
- Подъем воды возможен на 72 м
- Тросовое крепление для удобного погружения и поднятия
- Защита от перегрева
- Алюминиевый корпус - долгий срок службы погружного вибрационного насоса Ставр НПВ-300 Н ст300ннпв