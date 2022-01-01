Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт

Преимущества

Подъем воды возможен на 72 м

Тросовое крепление для удобного погружения и поднятия

Защита от перегрева

Алюминиевый корпус - долгий срок службы погружного вибрационного насоса Ставр НПВ-300 Н ст300ннпв

Погружной вибрационный насос Ставр НПВ-300 Н ст300ннпв отличается простотой установки. Способен поднимать воду на 72 м. Используется для водоснабжения домов, для применения в системах орошения. Насос благодаря термозащите отключается при перегреве.