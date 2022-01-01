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Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт
    Арт. О00000030160
    Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт
    Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт
    Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт
    Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт
    Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт
      Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт
      Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт
      Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт
      Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт
      Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт

      Погружной насос Ставр НПВ-300Н, 300 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030160

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Погружной вибрационный насос Ставр НПВ-300 Н ст300ннпв отличается простотой установки. Способен поднимать воду на 72 м. Используется для водоснабжения домов, для применения в системах орошения. Насос благодаря термозащите отключается при перегреве.

        Преимущества

        • Подъем воды возможен на 72 м
        • Тросовое крепление для удобного погружения и поднятия
        • Защита от перегрева
        • Алюминиевый корпус - долгий срок службы погружного вибрационного насоса Ставр НПВ-300 Н ст300ннпв