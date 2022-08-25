Ножницы по металлу Stayer MAX-Cut 23055-29 прямые, удлинённые, 290 мм
Арт. Ю00000019003
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|прямой
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Материал губок
|хромомолибденовая сталь
- Ножницы по металлу 290мм STAYER MASTER 23055-29 прекрасно режут железные, алюминиевые, медные листы. Они имеют рычажную конструкцию, что позволяет экономить силы. Инструмент оснащён двухкомпонентными рукоятками, которые обеспечивают комфортную работу оператора. Лезвия ножниц изготовлены из хром-ванадиевой стали и дополнительно закалены токами высокой частоты, поэтому изделие прослужит долго.
Преимущества
- Допустимая толщина листа: 0,8 мм для холоднокатаной стали, 0,4 мм для нержавеющей стали
- Длина инструмента составляет 290 мм
- Долгий срок службы продлевает хром-ванадиевая сталь
- Прямой рез
- Экономия усилий на 50 % (в сравнении с обычными ножницами) благодаря рычажной конструкции