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Ножницы по металлу Stayer MAX-Cut 23055-29 прямые, удлинённые, 290 мм
5.0
1
1 045 ₽
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Stayer MAX-Cut 23055-29 прямые, удлинённые, 290 мм
    Арт. Ю00000019003
    5.0
    1
    Ножницы по металлу Stayer MAX-Cut 23055-29 прямые, удлинённые, 290 мм
    Ножницы по металлу Stayer MAX-Cut 23055-29 прямые, удлинённые, 290 мм
    Ножницы по металлу Stayer MAX-Cut 23055-29 прямые, удлинённые, 290 мм
      Ножницы по металлу Stayer MAX-Cut 23055-29 прямые, удлинённые, 290 мм
      Ножницы по металлу Stayer MAX-Cut 23055-29 прямые, удлинённые, 290 мм
      Ножницы по металлу Stayer MAX-Cut 23055-29 прямые, удлинённые, 290 мм

      Ножницы по металлу Stayer MAX-Cut 23055-29 прямые, удлинённые, 290 мм

      1 045 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019003
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		прямой
      Материал губок
      		хромомолибденовая сталь
      Все характеристики
      1 045 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы по металлу 290мм STAYER MASTER 23055-29 прекрасно режут железные, алюминиевые, медные листы. Они имеют рычажную конструкцию, что позволяет экономить силы. Инструмент оснащён двухкомпонентными рукоятками, которые обеспечивают комфортную работу оператора. Лезвия ножниц изготовлены из хром-ванадиевой стали и дополнительно закалены токами высокой частоты, поэтому изделие прослужит долго.

        Преимущества

        • Допустимая толщина листа: 0,8 мм для холоднокатаной стали, 0,4 мм для нержавеющей стали
        • Длина инструмента составляет 290 мм
        • Долгий срок службы продлевает хром-ванадиевая сталь
        • Прямой рез
        • Экономия усилий на 50 % (в сравнении с обычными ножницами) благодаря рычажной конструкции