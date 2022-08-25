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Садовая ручная пила Stihl PR 27 C 00008818703, 358 г, пильное полотно 27 см.
5.0
1
Найти аналог
Садовые пилы
    Садовая ручная пила Stihl PR 27 C 00008818703, 358 г, пильное полотно 27 см.
    Арт. О00000040252
    5.0
    1
    Садовая ручная пила Stihl PR 27 C 00008818703, 358 г, пильное полотно 27 см.

      Садовая ручная пила Stihl PR 27 C 00008818703, 358 г, пильное полотно 27 см.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000040252
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип ножовки
      		садовая
      Длина лезвия, мм
      		270
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Садовая пила STIHL PR 27 C 00008818703, 358 г, пильное полотно 27 см

        Преимущества

        • Для пиления без давления при работе по уходу за деревьями
        • Секционная пила с изогнутым пильным лезвием
        • Быстрая и точная работа благодаря эргономичной ручке
        • Подходит для правшей и левшей