Садовая ручная пила Stihl PR 27 C 00008818703, 358 г, пильное полотно 27 см.
Арт. О00000040252
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип ножовки
|садовая
|
Длина лезвия, мм
|270
- Садовая пила STIHL PR 27 C 00008818703, 358 г, пильное полотно 27 см
Преимущества
- Для пиления без давления при работе по уходу за деревьями
- Секционная пила с изогнутым пильным лезвием
- Быстрая и точная работа благодаря эргономичной ручке
- Подходит для правшей и левшей