Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тиски слесарные поворотные Ombra A90046, 150 мм
Найти аналог
Слесарные тиски
    Тиски слесарные поворотные Ombra A90046, 150 мм
    Арт. ombratools_6509
    Тиски слесарные поворотные Ombra A90046, 150 мм
    Тиски слесарные поворотные Ombra A90046, 150 мм
      Тиски слесарные поворотные Ombra A90046, 150 мм
      Тиски слесарные поворотные Ombra A90046, 150 мм

      Тиски слесарные поворотные Ombra A90046, 150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_6509

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Наличие наковальни
      		Нет
      Ширина губок, мм
      		150
      Функция поворота
      		Да
      Тип тисков
      		слесарный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Слесарные поворотные тиски OMBRA® являются зажимным приспособлением для закрепления и фиксации деталей в нужном положении при механической обработке (сверлении, пилении, зачистке и т.п). Тиски OMBRA® изготовлены из материалов и по технологиям, которые в полной мере обеспечивают работоспособность и прочность приспособления, согласно предъявляемым требованиям при использовании данных изделий в мастерских, цехах и ремонтных предприятиях.