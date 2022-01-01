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Станочные тиски Stalex QM16100
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Станочные тиски
    Станочные тиски Stalex QM16100
    Арт. stalex_19399
    Станочные тиски Stalex QM16100

      Станочные тиски Stalex QM16100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_19399

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		100
      Материал корпуса
      		чугун
      Ширина губок, мм
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тиски станочные Stalex QM с поворотным основанием - предназначены для фиксации заготовок, применяемых на сверлильных, фрезерных и других видах станков. Поворот тисков на 360 . Основные детали тисков, в том числе поворотное основание, изготовлены из высокопрочного чугуна. Съёмные рифлёные губки изготовлены из закаленной инструментальной стали и отшлифованы. Подходят для оснащения промышленного производства, небольшого частного цеха или ремонтной мастерской. Прилагается инструкция по эксплуатации.

        Преимущества

        • Основными достоинствами данного типа оснастки является высокое усилие зажима, жесткое крепление деталей и возможность проведения высокоточных операций
        • Съемные рифлёные губки закалены и отшлифованы, обеспечивая большой срок службы при сохранении точности и повторяемости
        • Винт защищен от грязи и стружки
        • Подвижная губка усилена увеличенным корпусом
        • Прочная конструкция, детали тисков изготовлены из высокопрочного чугуна
        • Ручка тисков в стандартной комплектации