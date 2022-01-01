Станочные тиски Stalex QM16100

Преимущества

Основными достоинствами данного типа оснастки является высокое усилие зажима, жесткое крепление деталей и возможность проведения высокоточных операций

Съемные рифлёные губки закалены и отшлифованы, обеспечивая большой срок службы при сохранении точности и повторяемости

Винт защищен от грязи и стружки

Подвижная губка усилена увеличенным корпусом

Прочная конструкция, детали тисков изготовлены из высокопрочного чугуна

Ручка тисков в стандартной комплектации

Тиски станочные Stalex QM с поворотным основанием - предназначены для фиксации заготовок, применяемых на сверлильных, фрезерных и других видах станков. Поворот тисков на 360 . Основные детали тисков, в том числе поворотное основание, изготовлены из высокопрочного чугуна. Съёмные рифлёные губки изготовлены из закаленной инструментальной стали и отшлифованы. Подходят для оснащения промышленного производства, небольшого частного цеха или ремонтной мастерской. Прилагается инструкция по эксплуатации.