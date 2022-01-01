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Угольник обжимной с переходом на НР Valtec 20 х 1/2" VTm.353.N.002004
390 ₽
Уголки винтовые
  • Персональная скидка
Угольник обжимной с переходом на НР Valtec 20 х 1/2" VTm.353.N.002004
Арт. X16913104123
Угольник обжимной с переходом на НР Valtec 20 х 1/2" VTm.353.N.002004
  • Персональная скидка

Угольник обжимной с переходом на НР Valtec 20 х 1/2" VTm.353.N.002004

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390 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X16913104123

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
угол
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Обжимной угольник Valtec 20мм с переходом на наружную резьбу 1/2" дюйма применяется в системах горячего и холодного водоснабжения для соединения разного типа труб под прямым углом. Изделие обладает высокими эксплуатационными характеристиками благодаря горячепрессованному методу производства и применения качественной никелированной латуни марки CW617N. Уголок быстро и просто устанавливается с помощью 2 ключей и калибратора для снятия фаски, при этом может быть демонтирован и использован повторно.

    Преимущества

    • Герметичность
    • Стойкость к коррозии
    • Надежность и долговечность