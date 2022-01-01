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Угольник обжимной с переходом на НР Valtec 20 х 1/2" VTm.353.N.002004
Арт. X16913104123
- Персональная скидка
Угольник обжимной с переходом на НР Valtec 20 х 1/2" VTm.353.N.002004
Арт. X16913104123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|угол
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Тип соединения
|резьбовое
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- Обжимной угольник Valtec 20мм с переходом на наружную резьбу 1/2" дюйма применяется в системах горячего и холодного водоснабжения для соединения разного типа труб под прямым углом. Изделие обладает высокими эксплуатационными характеристиками благодаря горячепрессованному методу производства и применения качественной никелированной латуни марки CW617N. Уголок быстро и просто устанавливается с помощью 2 ключей и калибратора для снятия фаски, при этом может быть демонтирован и использован повторно.
Преимущества
- Герметичность
- Стойкость к коррозии
- Надежность и долговечность