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Компрессор Aurora Cyclon-75 Turbo active series, 60л
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Компрессоры
    Компрессор Aurora Cyclon-75 Turbo active series, 60л
    Арт. О00000025474
    Компрессор Aurora Cyclon-75 Turbo active series, 60л

      Компрессор Aurora Cyclon-75 Turbo active series, 60л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025474

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Aurora CYCLON-75 TURBO active series отличается прочным и надежным корпусом. Специальные резиновые накладки на ножках значительно снижают уровень вибраций и обеспечивают устойчивость техники на поверхности. Корпус оборудован ручкой и колесами. Это значительно облегчает передвижение по рабочей площадке

        Преимущества

        • Лучшая в классе производительность
        • Улучшенная тепловая разгрузка поршневого блока
        • Низкая вибрация
        • Высокое качество сборки и комплектующих Aurora CYCLON-75 TURBO active series
        • Простая и удобная транспортировки по территории за счет колес и ручки
        • Фильтр входящего воздуха
        • Два быстросъемных соединения («мама», евростандарт) для подключения инструмента
        • Редуктор, который поможет задать необходимое давление для работы потребителей сжатого воздуха
        • Предохранительный клапан, который сработает в случае превышения предельного значения давления