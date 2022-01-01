Компрессор Aurora Cyclon-75 Turbo active series, 60л
Арт. О00000025474
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Защита двигателя от перегрева
|Нет
|
Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления, большие колеса
С этим товаром смотрят
- Компрессор Aurora CYCLON-75 TURBO active series отличается прочным и надежным корпусом. Специальные резиновые накладки на ножках значительно снижают уровень вибраций и обеспечивают устойчивость техники на поверхности. Корпус оборудован ручкой и колесами. Это значительно облегчает передвижение по рабочей площадке
Преимущества
- Лучшая в классе производительность
- Улучшенная тепловая разгрузка поршневого блока
- Низкая вибрация
- Высокое качество сборки и комплектующих Aurora CYCLON-75 TURBO active series
- Простая и удобная транспортировки по территории за счет колес и ручки
- Фильтр входящего воздуха
- Два быстросъемных соединения («мама», евростандарт) для подключения инструмента
- Редуктор, который поможет задать необходимое давление для работы потребителей сжатого воздуха
- Предохранительный клапан, который сработает в случае превышения предельного значения давления