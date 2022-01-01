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Компрессор Aurora Storm-100 Turbo active design, 100л
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Компрессоры
    Компрессор Aurora Storm-100 Turbo active design, 100л
    Арт. О00000025473
    Компрессор Aurora Storm-100 Turbo active design, 100л

      Компрессор Aurora Storm-100 Turbo active design, 100л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025473

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Aurora STORM-100 TURBO active series отличается прочным и надежным корпусом. Специальные резиновые накладки на ножках значительно снижают уровень вибраций и обеспечивают устойчивость техники на поверхности во время работы.  Данная модель оснащена редуктором, с помощью которого можно задать необходимое значение давления для подключаемого инструмента

        Преимущества

        • Лучшая в классе производительность
        • Улучшенная тепловая разгрузка поршневого блока
        • Низкая вибрация
        • Высокое качество STORM-100 TURBO active series
        • Простая и удобная транспортировка по территории за счет колес и ручки
        • Фильтр входящего воздуха
        • Два быстросъемных соединения («мама», евростандарт) для подключения инструмента
        • Редуктор, который поможет задать необходимое давление для работы потребителей сжатого воздуха
        • Предохранительный клапан, который сработает в случае превышения предельного значения давления