Компрессор Aurora Storm-100 Turbo active design, 100л

Преимущества

Лучшая в классе производительность

Улучшенная тепловая разгрузка поршневого блока

Низкая вибрация

Высокое качество STORM-100 TURBO active series

Простая и удобная транспортировка по территории за счет колес и ручки

Фильтр входящего воздуха

Два быстросъемных соединения («мама», евростандарт) для подключения инструмента

Редуктор, который поможет задать необходимое давление для работы потребителей сжатого воздуха

Предохранительный клапан, который сработает в случае превышения предельного значения давления

Компрессор Aurora STORM-100 TURBO active series отличается прочным и надежным корпусом. Специальные резиновые накладки на ножках значительно снижают уровень вибраций и обеспечивают устойчивость техники на поверхности во время работы. Данная модель оснащена редуктором, с помощью которого можно задать необходимое значение давления для подключаемого инструмента