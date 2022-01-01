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Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
Найти аналог
Компрессоры
    Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
    Арт. aurora_4044
    Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
    Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
    Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
    Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
    Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
    Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
    Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
    Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
      Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
      Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
      Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
      Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
      Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
      Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
      Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050
      Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050

      Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_4044

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050 - современное устройство, которое подает сжатый воздух на пневматический инструмент. Модель широко применяется в быту, в шиномонтажных мастерских, на даче, на станциях технического обслуживания, а также других промышленных объектах. Днище ресивера оснащается специальным выпускным клапаном, который позволяет легко и быстро сливать конденсат. Прибор имеет фильтр входящего воздуха для защиты внутренних узлов от попадания пыли и грязи. Наличие вентилятора охлаждения помогает защитить ведущие рабочие элементы от перегрева. Для долговечной работы оборудования рекомендуется использовать масло SAE30 или L-DAB100 (температура выше 10 градусов) и SAE10 или L-DAB68 (температура ниже 10 градусов).

        Преимущества

        • Быстросъемные соединения "мама" (евростандарт) для подключения инструмента
        • Регулятор давления на выходе с предохранительным клапаном
        • Установка предусматривает шумопоглощающий кожух электродвигателя
        • Простая и надёжная конструкция
        • Ремонтопригодность
        • Небольшие габариты и вес