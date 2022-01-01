Поршневой масляный компрессор Aurora BREEZE-8 8050 - современное устройство, которое подает сжатый воздух на пневматический инструмент. Модель широко применяется в быту, в шиномонтажных мастерских, на даче, на станциях технического обслуживания, а также других промышленных объектах. Днище ресивера оснащается специальным выпускным клапаном, который позволяет легко и быстро сливать конденсат. Прибор имеет фильтр входящего воздуха для защиты внутренних узлов от попадания пыли и грязи. Наличие вентилятора охлаждения помогает защитить ведущие рабочие элементы от перегрева. Для долговечной работы оборудования рекомендуется использовать масло SAE30 или L-DAB100 (температура выше 10 градусов) и SAE10 или L-DAB68 (температура ниже 10 градусов).

Преимущества