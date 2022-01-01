Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997

Компрессор Aurora Cyclon-100 - V-образный 2-х цилиндровый компрессор с ременным приводом для более эффективной работы с большими нагрузками. Компрессор AURORA отличается простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества. Компрессоры с ременным приводом, по сравнению с коаксиальными коллегами, имеют гораздо больший моторесурс. Так же, за счёт применения ременной передачи, удаётся значительно снизить уровень шума.

Преимущества