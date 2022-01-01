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Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
Найти аналог
Компрессоры
    Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
    Арт. aurora_4055
    Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
    Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
    Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
    Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
    Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
    Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
    Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
    Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
      Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
      Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
      Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
      Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
      Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
      Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
      Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997
      Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997

      Ременной компрессор Aurora CYCLON-100 8997

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_4055

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Aurora Cyclon-100 - V-образный 2-х цилиндровый компрессор с ременным приводом для более эффективной работы с большими нагрузками. Компрессор AURORA отличается простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества. Компрессоры с ременным приводом, по сравнению с коаксиальными коллегами, имеют гораздо больший моторесурс. Так же, за счёт применения ременной передачи, удаётся значительно снизить уровень шума.

        Преимущества

        • Устройство оснащено фильтром входящего воздуха
        • Агрегат оборудован двумя быстросъёмными соединениями («мама», евростандарт) для подключения инструмента
        • Высокое качество комплектующих
        • Долгий срок службы