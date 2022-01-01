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Бензогенератор TSS SGG 10000EH
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензогенератор TSS SGG 10000EH
    Арт. tss_2213657
    Бензогенератор TSS SGG 10000EH
    Бензогенератор TSS SGG 10000EH
    Бензогенератор TSS SGG 10000EH
      Бензогенератор TSS SGG 10000EH
      Бензогенератор TSS SGG 10000EH
      Бензогенератор TSS SGG 10000EH

      Бензогенератор TSS SGG 10000EH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2213657

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		4.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однофазный бензиновый генератор 10 квт совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.

        Преимущества

        • Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля  параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)
        • Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
        • Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы
        • Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения
        • Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 5 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
        • Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания