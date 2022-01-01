Бензогенератор TSS SGG 10000EH

Преимущества

Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)

Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы

Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 5 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения

Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

Однофазный бензиновый генератор 10 квт совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.