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Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010
    Арт. tss_2213658
    Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010
    Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010
    Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010
    Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010
      Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010
      Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010
      Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010
      Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010

      Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2213658

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		4.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010 - компактная и производительная конструкция, которая обладает высокой мощностью. С учетом сравнительно небольшого уровня потребления топлива модель имеет хорошую автономность.

        Преимущества

        • Высокая мощность
        • Незначительный уровень потребления топлива
        • Рама для защиты важных элементов
        • Длительный срок службы