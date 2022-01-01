Преимущества

Высокая мощность

Незначительный уровень потребления топлива

Рама для защиты важных элементов

Длительный срок службы

Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010 - компактная и производительная конструкция, которая обладает высокой мощностью. С учетом сравнительно небольшого уровня потребления топлива модель имеет хорошую автономность.