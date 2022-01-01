Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010
Арт. tss_2213658
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|4.9
- Бензогенератор ТСС SGG 10000 EH3A 190010 - компактная и производительная конструкция, которая обладает высокой мощностью. С учетом сравнительно небольшого уровня потребления топлива модель имеет хорошую автономность.
Преимущества
- Высокая мощность
- Незначительный уровень потребления топлива
- Рама для защиты важных элементов
- Длительный срок службы