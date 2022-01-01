Бензогенератор TSS SGG 5000 EH
Арт. tss_2203042
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|1.6
- Бензогенератор ТСС SGG 5000 EH 001456 позволяет подключать потребителей тока суммарной номинальной мощностью до 5 кВт. Для контроля напряжения на лицевой панели располагается вольтметр. Автоматическое отключение при неисправностях (низкий уровень масла, перегрузка, перегрев, замыкание) увеличивает срок службы генератора.
Преимущества
- Тип панели управления - цифровой
- Открытое исполнение для лучшего охлаждения двигателя
- Клеммы для зарядки аккумулятора
- Обслуживаемый топливный фильтр
- Мощный одноцилиндровый двигатель