Бензогенератор TSS SGG 5000 EH

Преимущества

Тип панели управления - цифровой

Открытое исполнение для лучшего охлаждения двигателя

Клеммы для зарядки аккумулятора

Обслуживаемый топливный фильтр

Мощный одноцилиндровый двигатель

Бензогенератор ТСС SGG 5000 EH 001456 позволяет подключать потребителей тока суммарной номинальной мощностью до 5 кВт. Для контроля напряжения на лицевой панели располагается вольтметр. Автоматическое отключение при неисправностях (низкий уровень масла, перегрузка, перегрев, замыкание) увеличивает срок службы генератора.