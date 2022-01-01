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Бензогенератор TSS SGG 5000 EH
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензогенератор TSS SGG 5000 EH
    Арт. tss_2203042
    Бензогенератор TSS SGG 5000 EH
    Бензогенератор TSS SGG 5000 EH
      Бензогенератор TSS SGG 5000 EH
      Бензогенератор TSS SGG 5000 EH

      Бензогенератор TSS SGG 5000 EH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2203042

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензогенератор ТСС SGG 5000 EH 001456 позволяет подключать потребителей тока суммарной номинальной мощностью до 5 кВт. Для контроля напряжения на лицевой панели располагается вольтметр. Автоматическое отключение при неисправностях (низкий уровень масла, перегрузка, перегрев, замыкание) увеличивает срок службы генератора.

        Преимущества

        • Тип панели управления - цифровой
        • Открытое исполнение для лучшего охлаждения двигателя
        • Клеммы для зарядки аккумулятора
        • Обслуживаемый топливный фильтр
        • Мощный одноцилиндровый двигатель