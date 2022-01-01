Бензогенератор TSS SGG 6000 E3
Арт. tss_2203043
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|3
- Трехфазный бензиновый генератор с максимальной мощностью 6.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380В потребителей.
Преимущества
- Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы
- Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 8,3 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания