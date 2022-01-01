Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензогенератор TSS SGG 6000 E3
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензогенератор TSS SGG 6000 E3
    Арт. tss_2203043
    Бензогенератор TSS SGG 6000 E3

      Бензогенератор TSS SGG 6000 E3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2203043

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный бензиновый генератор с максимальной мощностью 6.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380В потребителей.

        Преимущества

        • Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля  параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)
        • Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
        • Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы
        • Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения
        • Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 8,3 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
        • Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания