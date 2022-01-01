Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH 001457

Преимущества

Тип панели управления - цифровой

Открытое исполнение для лучшего охлаждения двигателя

Клеммы для зарядки аккумулятора

Мощный одноцилиндровый двигатель

Обслуживаемый топливный фильтр

Глушитель для более тихой работы

Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.