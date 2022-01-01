Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH 001457
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH 001457
    Арт. tss_2202917
    Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH 001457
    Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH 001457
    Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH 001457
      Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH 001457
      Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH 001457
      Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH 001457

      Бензогенератор ТСС SGG 6000 EH 001457

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202917

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.

        Преимущества

        • Тип панели управления - цифровой
        • Открытое исполнение для лучшего охлаждения двигателя
        • Клеммы для зарядки аккумулятора
        • Мощный одноцилиндровый двигатель
        • Обслуживаемый топливный фильтр
        • Глушитель для более тихой работы