Пассатижи Berger BG1212, 180 мм

Преимущества

Изготовлены из хром-ванадиевой стали CR-V

Оксидированное покрытие с полировкой

Эргономичные двухкомпонентные рукоятки, маслобензостойкие

Соответствует международным стандартам качества и превышает требования по прочности на 20%.

Имеет оптимальные значения по твердости инструмента – 52-62 HRC

Пассатижи Berger BG 180 мм BG1212 предназначены для зажима мелких деталей. Губки из хромованадиевой стали отличаются стойкостью к износу. Комфортные рукоятки для надежного захвата и возможности длительного применения без утомления кисти.