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Пассатижи Berger BG1212, 180 мм
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Плоскогубцы
    Пассатижи Berger BG1212, 180 мм
    Арт. О00000034649
    Пассатижи Berger BG1212, 180 мм
    Пассатижи Berger BG1212, 180 мм
    Пассатижи Berger BG1212, 180 мм
    Пассатижи Berger BG1212, 180 мм
      Пассатижи Berger BG1212, 180 мм
      Пассатижи Berger BG1212, 180 мм
      Пассатижи Berger BG1212, 180 мм
      Пассатижи Berger BG1212, 180 мм

      Пассатижи Berger BG1212, 180 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034649

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пассатижи Berger BG 180 мм BG1212 предназначены для зажима мелких деталей. Губки из хромованадиевой стали отличаются стойкостью к износу. Комфортные рукоятки для надежного захвата и возможности длительного применения без утомления кисти.

        Преимущества

        • Изготовлены из хром-ванадиевой стали CR-V
        • Оксидированное покрытие с полировкой
        • Эргономичные двухкомпонентные рукоятки, маслобензостойкие
        • Соответствует международным стандартам качества и превышает требования по прочности на 20%.
        • Имеет оптимальные значения по твердости инструмента – 52-62 HRC