Пассатижи Berger BG1212, 180 мм
Арт. О00000034649
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Пассатижи Berger BG 180 мм BG1212 предназначены для зажима мелких деталей. Губки из хромованадиевой стали отличаются стойкостью к износу. Комфортные рукоятки для надежного захвата и возможности длительного применения без утомления кисти.
Преимущества
- Изготовлены из хром-ванадиевой стали CR-V
- Оксидированное покрытие с полировкой
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки, маслобензостойкие
- Соответствует международным стандартам качества и превышает требования по прочности на 20%.
- Имеет оптимальные значения по твердости инструмента – 52-62 HRC