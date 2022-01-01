Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плоскогубцы Berger BG1167, 200 мм
Найти аналог
Плоскогубцы
    Плоскогубцы Berger BG1167, 200 мм
    Арт. О00000034428
    Плоскогубцы Berger BG1167, 200 мм

      Плоскогубцы Berger BG1167, 200 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034428

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плоскогубцы 200мм Berger BG BG1167 - ручной инструмент для захвата и гибки различных мелких деталей при выполнении ремонтно-сборочных и демонтажных операций. Изделие отличается комфортом в работе благодаря рукояткам анатомической формы.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1167 - прочная и качественная хромованадиевая сталь
        • Износостойкие захватные губки
        • Дополнительная закалка губок
        • Эргономичные рукоятки с антискользящими вставками
        • Комфортный и уверенный обхват инструмента