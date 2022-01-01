Плоскогубцы Berger BG1167, 200 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1167 - прочная и качественная хромованадиевая сталь

Износостойкие захватные губки

Дополнительная закалка губок

Эргономичные рукоятки с антискользящими вставками

Комфортный и уверенный обхват инструмента

Плоскогубцы 200мм Berger BG BG1167 - ручной инструмент для захвата и гибки различных мелких деталей при выполнении ремонтно-сборочных и демонтажных операций. Изделие отличается комфортом в работе благодаря рукояткам анатомической формы.