Бетоносмеситель Maxcut MC 120L
Арт. X13502151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Венец
|чугунный
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Колеса
|Нет
- Бетономешалка Maxcut 120L электрическая гравитационного типа предназначена для смешивания растворов при строительстве гаражей, домов, дач и др. Главным элементом агрегата является электродвигатель, его мощность составляет 550 Вт. В оборудовании задействованы современные системы привода, венец из чугуна, ручейковый ремень. Для защиты от влаги и пыли над двигателем установлен кожух из металла. Инструмент работает от сети 220 V. С помощью этой модели можно получить за один замес 120 кг готового бетона. Усовершенствованная конструкция бетоносмесителя гарантирует долгий эксплуатационный срок и бесперебойную работу.
Преимущества
- Доступная цена электрического бетоносмесителя Maxcut 120L
- Круглая рукоятка предназначена для дозированной выгрузки
- С помощью двух колес бетоносмеситель легко передвигать
- Усиленный закрытыми подшипниками привод увеличивает эксплуатационный срок бетоносмесителя
- Двигатель с медной обмоткой способен выдерживать повышенные тепловые и токовые нагрузки
- Барабан фиксируется специальной педалью