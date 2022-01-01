Бетоносмеситель Maxcut MC 120L

Преимущества

Доступная цена электрического бетоносмесителя Maxcut 120L

Круглая рукоятка предназначена для дозированной выгрузки

С помощью двух колес бетоносмеситель легко передвигать

Усиленный закрытыми подшипниками привод увеличивает эксплуатационный срок бетоносмесителя

Двигатель с медной обмоткой способен выдерживать повышенные тепловые и токовые нагрузки

Барабан фиксируется специальной педалью

Бетономешалка Maxcut 120L электрическая гравитационного типа предназначена для смешивания растворов при строительстве гаражей, домов, дач и др. Главным элементом агрегата является электродвигатель, его мощность составляет 550 Вт. В оборудовании задействованы современные системы привода, венец из чугуна, ручейковый ремень. Для защиты от влаги и пыли над двигателем установлен кожух из металла. Инструмент работает от сети 220 V. С помощью этой модели можно получить за один замес 120 кг готового бетона. Усовершенствованная конструкция бетоносмесителя гарантирует долгий эксплуатационный срок и бесперебойную работу.В интернет-магазине «Бигам» каждый желающий сможет недорого купить бетономешалку Maxcut 120L. Проконсультируйтесь с менеджером компании о стоимости и сроках доставки оборудования в ваш город по телефону 8 800 200 28 55.