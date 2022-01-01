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Бетоносмеситель Maxcut MC 120L
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетоносмеситель Maxcut MC 120L
    Арт. X13502151
    Бетоносмеситель Maxcut MC 120L
    Бетоносмеситель Maxcut MC 120L
    Бетоносмеситель Maxcut MC 120L
    Бетоносмеситель Maxcut MC 120L
    Бетоносмеситель Maxcut MC 120L
      Бетоносмеситель Maxcut MC 120L
      Бетоносмеситель Maxcut MC 120L
      Бетоносмеситель Maxcut MC 120L
      Бетоносмеситель Maxcut MC 120L
      Бетоносмеситель Maxcut MC 120L

      Бетоносмеситель Maxcut MC 120L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13502151

      Характеристики

      Производитель
      		Maxcut
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Венец
      		чугунный
      Колеса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Maxcut 120L электрическая гравитационного типа предназначена для смешивания растворов при строительстве гаражей, домов, дач и др. Главным элементом агрегата является электродвигатель, его мощность составляет 550 Вт. В оборудовании задействованы современные системы привода, венец из чугуна, ручейковый ремень. Для защиты от влаги и пыли над двигателем установлен кожух из металла. Инструмент работает от сети 220 V. С помощью этой модели можно получить за один замес 120 кг готового бетона. Усовершенствованная конструкция бетоносмесителя гарантирует долгий эксплуатационный срок и бесперебойную работу.

        Преимущества

        • Доступная цена электрического бетоносмесителя Maxcut 120L
        • Круглая рукоятка предназначена для дозированной выгрузки
        • С помощью двух колес бетоносмеситель легко передвигать
        • Усиленный закрытыми подшипниками привод увеличивает эксплуатационный срок бетоносмесителя
        • Двигатель с медной обмоткой способен выдерживать повышенные тепловые и токовые нагрузки
        • Барабан фиксируется специальной педалью
        В интернет-магазине «Бигам» каждый желающий сможет недорого купить бетономешалку Maxcut 120L. Проконсультируйтесь с менеджером компании о стоимости и сроках доставки оборудования в ваш город по телефону 8 800 200 28 55.