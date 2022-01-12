Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
5.0
1
4 990 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Арт. О00000031119
5.0
1
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
  • Персональная скидка
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC
Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC

Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031119
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
19
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Набор бит Практика Профи 036-513 (12 штук, длина 25 мм)
630 ₽
4.9
Набор бит Практика Профи 036-513 (12 штук, длина 25 мм)
Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101BR 034-441 (100x75 мм, HSC, 2 шт.)
115 ₽
5.0
Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101BR 034-441 (100x75 мм, HSC, 2 шт.)
Универсальный набор пилок для лобзика Практика 036-384 (5 шт.)
235 ₽
5.0
Универсальный набор пилок для лобзика Практика 036-384 (5 шт.)
Биты Metabo Classic 631532000 (PZ 2, длина 50 мм, 2 штуки)
379 ₽
5.0
Биты Metabo Classic 631532000 (PZ 2, длина 50 мм, 2 штуки)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Набор бит Cutop Profi 83-345, PZ2х50 мм, 2 шт.
180 ₽
Набор бит Cutop Profi 83-345, PZ2х50 мм, 2 шт.
Бита PH-2 Практика Профи 035-714, 50 мм, 2 штуки
175 ₽
Бита PH-2 Практика Профи 035-714, 50 мм, 2 штуки
Набор бит Cutop Profi 83-338, PH2х50 мм, 2 шт.
170 ₽
Набор бит Cutop Profi 83-338, PH2х50 мм, 2 шт.
Бита Whirlpower 962-21-0502 B, PH2
60 ₽
4.8
Бита Whirlpower 962-21-0502 B, PH2
Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
340 ₽
5.0
Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
Набор бит для шуруповерта Metabo 630419000, 9 штук
Нет в наличии
5.0
Набор бит для шуруповерта Metabo 630419000, 9 штук
Смотреть
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Аккумуляторный шуруповерт Crown CT21055L-1.5 BMC предназначен для сверления или закручивания/выкручивания различного крепежа. Обрезиненные места хвата обеспечивают уверенный контроль инструмента. Светодиодная подсветка упрощает работу в слабоосвещённых местах. Поясная клипса и ремешок на запястье позволяют освободить руки при работе на высоте а резиновые вставки по бокам инструмента обеспечивают надёжную фиксацию шуруповерта на скользких, наклонных поверхностях. Двухскоростной редуктор и регулятор силы затяжки позволяют подобрать режимы работы для разнообразного крепежа и материалов.

    Преимущества

    • Питание от аккумулятора для автономной работы
    • Воздушное охлаждение для надежности
    • Мощный двигатель для высокой производительности
    • Небольшой вес для удобства работы
    • Функция реверса для функциональности
    • Li-Ion аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда