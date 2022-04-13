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Пильный диск по дереву Edge by Patriot 810010012 (250x72x50/32/30/25.4 мм)
5.0
2
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Пильный диск по дереву Edge by Patriot 810010012 (250x72x50/32/30/25.4 мм)
    Арт. 9010202407
    5.0
    2
    Пильный диск по дереву Edge by Patriot 810010012 (250x72x50/32/30/25.4 мм)

      Пильный диск по дереву Edge by Patriot 810010012 (250x72x50/32/30/25.4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202407
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск по дереву Edge by Patriot 810010012 предназначен для циркулярной или отрезной пилы. Используется для распила изделий из древесины. Зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками и имеют специальную заточку для качественной распиловки заготовок. В комплекте переходные кольца с посадочными отверстиями 50 мм, 32 мм, 30 мм и 25.4 мм.