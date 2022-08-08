Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический валик BOSCH PPR 250
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Электрический валик BOSCH PPR 250
    Арт. X109902016742
    5.0
    1
    Электрический валик BOSCH PPR 250

      Электрический валик BOSCH PPR 250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X109902016742
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Упаковка
      		коробка
      Частота, Гц
      		50
      Производительность, л/мин
      		0.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Валик с автоматической подачей краски Bosch PPR 250 0.603.2A0.000 предназначен для осуществления покрасочных работ. Модель работает с любыми водоэмульсионными красками и валиками других производителей, что весьма удобно. База с насосом надежно крепится на любую емкость с краской. Расход краски регулируется в диапазоне от 0 до 400 мл/мин, что позволяет оптимально настроиться под конкретный вид работы. Длина шланга составляет 5 метров, что добавляет мобильности рабочему процессу - не двигая резервуар с краской, можно покрасить довольно большую площадь

        Преимущества

        • Постоянное и равномерное нанесение краски с помощь дистанционного переключателя
        • Свободный выбор любых водоэмульсионных красок
        • Простая, быстрая и эффективная очистка, благодаря комплекту универсальных переходников для водопроводного крана
        • база оснащена удобной рукояткой для транспортировки