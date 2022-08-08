Электрический валик BOSCH PPR 250
Арт. X109902016742
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Частота, Гц
|50
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Производительность, л/мин
|0.4
- Валик с автоматической подачей краски Bosch PPR 250 0.603.2A0.000 предназначен для осуществления покрасочных работ. Модель работает с любыми водоэмульсионными красками и валиками других производителей, что весьма удобно. База с насосом надежно крепится на любую емкость с краской. Расход краски регулируется в диапазоне от 0 до 400 мл/мин, что позволяет оптимально настроиться под конкретный вид работы. Длина шланга составляет 5 метров, что добавляет мобильности рабочему процессу - не двигая резервуар с краской, можно покрасить довольно большую площадь
Преимущества
- Постоянное и равномерное нанесение краски с помощь дистанционного переключателя
- Свободный выбор любых водоэмульсионных красок
- Простая, быстрая и эффективная очистка, благодаря комплекту универсальных переходников для водопроводного крана
- база оснащена удобной рукояткой для транспортировки