Электрический валик BOSCH PPR 250

Преимущества

Постоянное и равномерное нанесение краски с помощь дистанционного переключателя

Свободный выбор любых водоэмульсионных красок

Простая, быстрая и эффективная очистка, благодаря комплекту универсальных переходников для водопроводного крана

база оснащена удобной рукояткой для транспортировки

Валик с автоматической подачей краски Bosch PPR 250 0.603.2A0.000 предназначен для осуществления покрасочных работ. Модель работает с любыми водоэмульсионными красками и валиками других производителей, что весьма удобно. База с насосом надежно крепится на любую емкость с краской. Расход краски регулируется в диапазоне от 0 до 400 мл/мин, что позволяет оптимально настроиться под конкретный вид работы. Длина шланга составляет 5 метров, что добавляет мобильности рабочему процессу - не двигая резервуар с краской, можно покрасить довольно большую площадь