Преимущества

Инструмент для быстрой и удобной окраски любых поверхностей

Давление: 0.1-0.2 бар

Низкий уровень шума

Работа без подтеков и наплывов

Экономия расхода краски

Компактность и плечевой ремень - для удобной транспортировки

Электрический краскораспылитель Fubag EasyPaint S500/1.8 - это быстрый и удобный способ окраски любых поверхностей. Отлично подходит для выравнивания окрашенной поверхности, помогает избежать подтёков и наплывов. Предназначен для проведения домашних ремонтных работ, покраски потолков, стен, заборов и гаражей. Благодаря отсутствию компрессора и высокого давления воздуха на выходе из сопла, обеспечивается низкий уровень шума и экономичность расходования краски.