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Электрический краскораспылитель Fubag EasyPaint S500/1.8
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Электрический краскораспылитель Fubag EasyPaint S500/1.8
    Арт. fubag_801
    5.0
    1
    Электрический краскораспылитель Fubag EasyPaint S500/1.8

      Электрический краскораспылитель Fubag EasyPaint S500/1.8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_801
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		2.49
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический краскораспылитель Fubag EasyPaint S500/1.8 - это быстрый и удобный способ окраски любых поверхностей. Отлично подходит для выравнивания окрашенной поверхности, помогает избежать подтёков и наплывов. Предназначен для проведения домашних ремонтных работ, покраски потолков, стен, заборов и гаражей. Благодаря отсутствию компрессора и высокого давления воздуха на выходе из сопла, обеспечивается низкий уровень шума и экономичность расходования краски.

        Преимущества

        • Инструмент для быстрой и удобной окраски любых поверхностей
        • Давление: 0.1-0.2 бар
        • Низкий уровень шума
        • Работа без подтеков и наплывов
        • Экономия расхода краски
        • Компактность и плечевой ремень - для удобной транспортировки