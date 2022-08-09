Электрический краскораспылитель Fubag EasyPaint S500/1.8
Арт. fubag_801
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|2.49
- Электрический краскораспылитель Fubag EasyPaint S500/1.8 - это быстрый и удобный способ окраски любых поверхностей. Отлично подходит для выравнивания окрашенной поверхности, помогает избежать подтёков и наплывов. Предназначен для проведения домашних ремонтных работ, покраски потолков, стен, заборов и гаражей. Благодаря отсутствию компрессора и высокого давления воздуха на выходе из сопла, обеспечивается низкий уровень шума и экономичность расходования краски.
Преимущества
- Инструмент для быстрой и удобной окраски любых поверхностей
- Давление: 0.1-0.2 бар
- Низкий уровень шума
- Работа без подтеков и наплывов
- Экономия расхода краски
- Компактность и плечевой ремень - для удобной транспортировки