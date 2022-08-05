Фрезерная машина Skil 1820 A1
Арт. Х12152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Упаковка
|коробка
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Макс. диаметр фрезы, мм
|100
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Адаптер для пылеудаления в комплекте
|Нет
- Skil 1820 A1 Ламельный фрезер
Преимущества
- Использование деревянных плашек (сухарей) для точного, удобного и долговечного соединения деревянных деталей
- Экономия времени по сравнению с технологией штифтового соединения вследствие отсутствия необходимости выполнять замеры
- Соединение с помощью плашек позволяет экономить материалы и повысить точность стыковки
- С помощью этой машины можно удобно собирать книжные полки, столы, навесные и напольные шкафы, стеллажи и т.п.
- Подходит для стандартных плашек размеров #0, #10 и #20
- Отсек для ключа передней направляющей планки - инструмент всегда под рукой
- Регулируемая передняя направляющая для работы под углами 90° и 45°
- Уникальные указатель и шкала глубины вертикального врезания, повышающие удобство пользования
- 3-позиционный ограничитель глубины для быстрой и удобной смены размера плашек
- Хорошо различимые указатели центральной оси и линии пропила гарантируют точность выполнения работ
- Фиксация шпинделя для удобной смены режущего диска
- Сдвоенная шарикоподшипниковая опора диска гарантирует длительный срок службы машины