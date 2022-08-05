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Фрезерная машина Skil 1820 A1
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Skil 1820 A1
    Арт. Х12152
    5.0
    1
    Фрезерная машина Skil 1820 A1

      Фрезерная машина Skil 1820 A1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12152
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Упаковка
      		коробка
      Макс. диаметр фрезы, мм
      		100
      Адаптер для пылеудаления в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Skil 1820 A1 Ламельный фрезер

        Преимущества

        • Использование деревянных плашек (сухарей) для точного, удобного и долговечного соединения деревянных деталей
        • Экономия времени по сравнению с технологией штифтового соединения вследствие отсутствия необходимости выполнять замеры
        • Соединение с помощью плашек позволяет экономить материалы и повысить точность стыковки
        • С помощью этой машины можно удобно собирать книжные полки, столы, навесные и напольные шкафы, стеллажи и т.п.
        • Подходит для стандартных плашек размеров #0, #10 и #20
        • Отсек для ключа передней направляющей планки - инструмент всегда под рукой
        • Регулируемая передняя направляющая для работы под углами 90° и 45°
        • Уникальные указатель и шкала глубины вертикального врезания, повышающие удобство пользования
        • 3-позиционный ограничитель глубины для быстрой и удобной смены размера плашек
        • Хорошо различимые указатели центральной оси и линии пропила гарантируют точность выполнения работ
        • Фиксация шпинделя для удобной смены режущего диска
        • Сдвоенная шарикоподшипниковая опора диска гарантирует длительный срок службы машины