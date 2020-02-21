Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E

Преимущества

Режимы: выброс травы назад, мульчирование, сбор в травосборнике

Регулировка высоты скашивания - 6 позиции (25/35/45/55/65/75 мм)

Маневренность

Экологичность

Легкий запуск

Регулируемая по высоте рукоятка

Двигатель с медной обмоткой

Небольшой вес упрощает управление косилкой

Пластиковый корпус

Газонокосилка электрическая Patriot PT 1838 E с шириной обработки 38 см отлично подходит для малых и средних приусадебных участков. Имеет вместительный травосборник. Удобная рукоятка складывается для простоты транспортировки косилки и экономии места при хранении. Функция мульчирования позволяет снизить затраты на удобрения. Скошенная трава измельчается и выбрасывается на газон.