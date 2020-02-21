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Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
5.0
1
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
    Арт. О00000007831
    5.0
    1
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
    Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E

      Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000007831
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		705х425х415
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1838 E с шириной обработки 38 см отлично подходит для малых и средних приусадебных участков. Имеет вместительный травосборник. Удобная рукоятка складывается для простоты транспортировки косилки и экономии места при хранении. Функция мульчирования позволяет снизить затраты на удобрения. Скошенная трава измельчается и выбрасывается на газон.

        Преимущества

        • Режимы: выброс травы назад, мульчирование, сбор в травосборнике
        • Регулировка высоты скашивания - 6 позиции (25/35/45/55/65/75 мм)
        • Маневренность
        • Экологичность
        • Легкий запуск
        • Регулируемая по высоте рукоятка
        • Двигатель с медной обмоткой
        • Небольшой вес упрощает управление косилкой
        • Пластиковый корпус