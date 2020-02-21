Электрическая газонокосилка Patriot PT 1838 E
Арт. О00000007831
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|705х425х415
- Газонокосилка электрическая Patriot PT 1838 E с шириной обработки 38 см отлично подходит для малых и средних приусадебных участков. Имеет вместительный травосборник. Удобная рукоятка складывается для простоты транспортировки косилки и экономии места при хранении. Функция мульчирования позволяет снизить затраты на удобрения. Скошенная трава измельчается и выбрасывается на газон.
Преимущества
- Режимы: выброс травы назад, мульчирование, сбор в травосборнике
- Регулировка высоты скашивания - 6 позиции (25/35/45/55/65/75 мм)
- Маневренность
- Экологичность
- Легкий запуск
- Регулируемая по высоте рукоятка
- Двигатель с медной обмоткой
- Небольшой вес упрощает управление косилкой
- Пластиковый корпус