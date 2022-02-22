Грунтозацепы для окучивания 010105 (590х130 мм)

Преимущества

Металлические грунтозацепы имеют обручи с шипами, которые надежно сварены между собой

В комплекте 2 штуки

Грунтозацепы Целина 10105 подходят для мотоблоков Целина МБ, Каскад, Кадви, Нева. Они предназначены для улучшения сцепления мотоблока с почвой при выполнении тяжелых работ, таких как окучивание, вспашка, рыхление почвы. Крепление к мотоблоку осуществляется при помощи втулки на валы редуктора.