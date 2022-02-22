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Грунтозацепы для окучивания 010105 (590х130 мм)
5.0
2
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Грунтозацепы
    Грунтозацепы для окучивания 010105 (590х130 мм)
    Арт. X190394162
    5.0
    2
    Грунтозацепы для окучивания 010105 (590х130 мм)
    Грунтозацепы для окучивания 010105 (590х130 мм)
      Грунтозацепы для окучивания 010105 (590х130 мм)
      Грунтозацепы для окучивания 010105 (590х130 мм)

      Грунтозацепы для окучивания 010105 (590х130 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394162
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грунтозацепы Целина 10105 подходят для мотоблоков Целина МБ, Каскад, Кадви, Нева. Они предназначены для улучшения сцепления мотоблока с почвой при выполнении тяжелых работ, таких как окучивание, вспашка, рыхление почвы. Крепление к мотоблоку осуществляется при помощи втулки на валы редуктора.

        Преимущества

        • Металлические грунтозацепы имеют обручи с шипами, которые надежно сварены между собой
        • В комплекте 2 штуки