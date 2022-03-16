Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-40 светлая щетина, деревянная ручка, №10, 40мм

Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-40 удобна для окрашивания оконных четвертей, u-образных профилей, длинных узких поверхностей. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом и пластмассовым корпусом, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.