Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-40 светлая щетина, деревянная ручка, №10, 40мм
Арт. Х153710445
Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-40 светлая щетина, деревянная ручка, №10, 40мм
Арт. Х153710445
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|круглая
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Ширина, мм
|40
- Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-40 удобна для окрашивания оконных четвертей, u-образных профилей, длинных узких поверхностей. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом и пластмассовым корпусом, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.