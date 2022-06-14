Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-038, светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 1.5"/38мм

Преимущества

Кисть оснащена светлой натуральной щетиной высокого качества и рукояткой из твердых пород древесины

Обе части соединены между собой при помощи металлического нержавеющего бандажа

В ручке предусмотрено отверстие для подвеса, что очень удобно при хранении и сушке

Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-038 является универсальным малярным инструментом для работы с любыми видами ЛКМ (в том числе и на масляной основе).