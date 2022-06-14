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Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-038, светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 1.5"/38мм
5.0
3
Найти аналог
Малярные плоские кисти
    Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-038, светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 1.5"/38мм
    Арт. Х1537118
    5.0
    3
    Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-038, светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 1.5"/38мм

      Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-038, светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 1.5"/38мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1537118
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-038 является универсальным малярным инструментом для работы с любыми видами ЛКМ (в том числе и на масляной основе).

        Преимущества

        • Кисть оснащена светлой натуральной щетиной высокого качества и рукояткой из твердых пород древесины
        • Обе части соединены между собой при помощи металлического нержавеющего бандажа
        • В ручке предусмотрено отверстие для подвеса, что очень удобно при хранении и сушке