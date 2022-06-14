Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-038, светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 1.5"/38мм
Арт. Х1537118
Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-038, светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 1.5"/38мм
Арт. Х1537118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|38
- Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-038 является универсальным малярным инструментом для работы с любыми видами ЛКМ (в том числе и на масляной основе).
Преимущества
- Кисть оснащена светлой натуральной щетиной высокого качества и рукояткой из твердых пород древесины
- Обе части соединены между собой при помощи металлического нержавеющего бандажа
- В ручке предусмотрено отверстие для подвеса, что очень удобно при хранении и сушке