Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-063 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 2,5"/63мм
Арт. Х1537117
Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-063 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 2,5"/63мм
Арт. Х1537117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|63
- Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-063 предназначена для малярных работ. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена бандажом из нержавеющей стали, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.