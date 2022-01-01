Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 36 мм W26136
Арт. jonnesway_5915
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|36
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26136 изготовлен из хромованадиевой стали высокой прочности. Имеет хромовое покрытие. Предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Имеет две головки разного профиля - рожковую и накидную. Размер - 36мм.
Преимущества
- Долгий срок эксплуатации. Комбинированный ключ Jonnesway W26136 сделан из качественной хромованадиевой стали и имеет хромированное покрытие для защиты от коррозии и увеличения срока службы
- Имеет стандарт DIN 3113
- Изготовлен из хромованадиевой стали, что придает изделию высокую прочность и износостойкость
- Тонкие рабочие части обеспечивают доступ в труднодоступные места