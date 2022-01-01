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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 36 мм W26136
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 36 мм W26136
    Арт. jonnesway_5915
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 36 мм W26136
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 36 мм W26136
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 36 мм W26136
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 36 мм W26136

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 36 мм W26136

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5915

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		36
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26136 изготовлен из хромованадиевой стали высокой прочности. Имеет хромовое покрытие. Предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Имеет две головки разного профиля - рожковую и накидную. Размер - 36мм.

        Преимущества

        • Долгий срок эксплуатации. Комбинированный ключ Jonnesway W26136 сделан из качественной хромованадиевой стали и имеет хромированное покрытие для защиты от коррозии и увеличения срока службы
        • Имеет стандарт DIN 3113
        • Изготовлен из хромованадиевой стали, что придает изделию высокую прочность и износостойкость
        • Тонкие рабочие части обеспечивают доступ в труднодоступные места