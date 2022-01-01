Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 36 мм W26136

Преимущества

Долгий срок эксплуатации. Комбинированный ключ Jonnesway W26136 сделан из качественной хромованадиевой стали и имеет хромированное покрытие для защиты от коррозии и увеличения срока службы

Имеет стандарт DIN 3113

Изготовлен из хромованадиевой стали, что придает изделию высокую прочность и износостойкость

Тонкие рабочие части обеспечивают доступ в труднодоступные места

Комбинированный ключ Jonnesway W26136 изготовлен из хромованадиевой стали высокой прочности. Имеет хромовое покрытие. Предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Имеет две головки разного профиля - рожковую и накидную. Размер - 36мм.