Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146

Преимущества

Простота в эксплуатации. Накидная головка имеет стандартный размер 46мм и угол наклона 45°, что позволяет легче захватить профиль крепежа

Соответствие стандарту DIN 3113

Изготовлен из хромованадиевой стали, обеспечивающей высокий уровень прочности

Хромовое покрытие защищает от коррозии

Комбинированный ключ Jonnesway W26146 предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Изготовлен из хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113. С одной стороны имеется рожковый наконечник, с другой - накидная головка одного размера (46мм).