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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146
    Арт. jonnesway_5919
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5919

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		46
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26146 предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Изготовлен из хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113. С одной стороны имеется рожковый наконечник, с другой - накидная головка одного размера (46мм).

        Преимущества

        • Простота в эксплуатации. Накидная головка имеет стандартный размер 46мм и угол наклона 45°, что позволяет легче захватить профиль крепежа
        • Соответствие стандарту DIN 3113
        • Изготовлен из хромованадиевой стали, обеспечивающей высокий уровень прочности
        • Хромовое покрытие защищает от коррозии