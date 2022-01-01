Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 46 мм W26146
Арт. jonnesway_5919
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|46
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26146 предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Изготовлен из хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113. С одной стороны имеется рожковый наконечник, с другой - накидная головка одного размера (46мм).
Преимущества
- Простота в эксплуатации. Накидная головка имеет стандартный размер 46мм и угол наклона 45°, что позволяет легче захватить профиль крепежа
- Соответствие стандарту DIN 3113
- Изготовлен из хромованадиевой стали, обеспечивающей высокий уровень прочности
- Хромовое покрытие защищает от коррозии