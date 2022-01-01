Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 55 мм W26155
Арт. jonnesway_5921
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|55
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26155 используется для слесарных, авторемонтных работ. Предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Соответствует стандарту DIN 3113. С одной стороны находится рожковый наконечник, с другой - накидная головка. Размер - 55мм. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали с хромовым покрытием.
Преимущества
- Высокое качество. Изготовлен из хромованадиевой стали, которая имеет высокий уровень прочности и износостойкости
- Хромовое покрытие защищает от коррозии
- Тонкие рабочие части
- Облегченный доступ к крепежу сбоку и сверху
- Соответствует стандарту DIN 3110