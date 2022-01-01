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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 55 мм W26155
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 55 мм W26155
    Арт. jonnesway_5921
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 55 мм W26155
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 55 мм W26155
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 55 мм W26155
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 55 мм W26155

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 55 мм W26155

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5921

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		55
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26155 используется для слесарных, авторемонтных работ. Предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Соответствует стандарту DIN 3113. С одной стороны находится рожковый наконечник, с другой - накидная головка. Размер - 55мм. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали с хромовым покрытием.

        Преимущества

        • Высокое качество. Изготовлен из хромованадиевой стали, которая имеет высокий уровень прочности и износостойкости
        • Хромовое покрытие защищает от коррозии
        • Тонкие рабочие части
        • Облегченный доступ к крепежу сбоку и сверху
        • Соответствует стандарту DIN 3110