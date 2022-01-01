Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 55 мм W26155

Преимущества

Высокое качество. Изготовлен из хромованадиевой стали, которая имеет высокий уровень прочности и износостойкости

Хромовое покрытие защищает от коррозии

Тонкие рабочие части

Облегченный доступ к крепежу сбоку и сверху

Соответствует стандарту DIN 3110

Комбинированный ключ Jonnesway W26155 используется для слесарных, авторемонтных работ. Предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Соответствует стандарту DIN 3113. С одной стороны находится рожковый наконечник, с другой - накидная головка. Размер - 55мм. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали с хромовым покрытием.