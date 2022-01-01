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Ключ гаечный комбинированный Ombra 13 мм 030013
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Ombra 13 мм 030013
    Арт. ombratools_2335
    Ключ гаечный комбинированный Ombra 13 мм 030013
    Ключ гаечный комбинированный Ombra 13 мм 030013
    Ключ гаечный комбинированный Ombra 13 мм 030013
      Ключ гаечный комбинированный Ombra 13 мм 030013
      Ключ гаечный комбинированный Ombra 13 мм 030013
      Ключ гаечный комбинированный Ombra 13 мм 030013

      Ключ гаечный комбинированный Ombra 13 мм 030013

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2335

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		13
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Ombra 030013 совмещает два ключа в одном - накидной и рожковый. Применяется для закручивания шестигранного крепежа. Прочный и лёгкий, отлично адаптирован для работы с российскими автомобилями.

        Преимущества

        • Самый распространенный гаечный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковую и накидную части
        • Инструмент изготовлен из высоколегированной стали, по стандарту ANSI/ASME B107.6 и соответствует требованиям ГОСТ 2838-80
        • Чечевичное сечение рукоятки с увеличенной толщиной ребра позволяет развить более высокий крутящий момент по сравнению с ключами двутаврового сечения европейского типа
        • Устойчивое к механическому воздействию и агрессивным средам зеркальное, трехслойное, хромоникелевое покрытие облегчает удаление загрязнений с инструмента после работы
        • Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности, обеспечивая передачу максимально возможной нагрузки на крепеж, при использовании накидной части и удобство использования рожковой части в труднодоступных местах