Ключ гаечный комбинированный Ombra 24 мм 030024

Преимущества

Самый распространенный гаечный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковую и накидную части

Инструмент изготовлен из высоколегированной стали, по стандарту ANSI/ASME B107.6 и соответствует требованиям ГОСТ 2838-80

Чечевичное сечение рукоятки с увеличенной толщиной ребра позволяет развить более высокий крутящий момент по сравнению с ключами двутаврового сечения европейского типа

Устойчивое к механическому воздействию и агрессивным средам зеркальное, трехслойное, хромоникелевое покрытие облегчает удаление загрязнений с инструмента после работы

Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности, обеспечивая передачу максимально возможной нагрузки на крепеж, при использовании накидной части и удобство использования рожковой части в труднодоступных местах

Комбинированный ключ Ombra 030024 совмещает два ключа в одном - накидной и рожковый. Применяется для закручивания шестигранного крепежа. Прочный и лёгкий, отлично адаптирован для работы с российскими автомобилями.