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Ключ гаечный комбинированный Ombra 24 мм 030024
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Ombra 24 мм 030024
    Арт. ombratools_2344
    Ключ гаечный комбинированный Ombra 24 мм 030024

      Ключ гаечный комбинированный Ombra 24 мм 030024

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2344

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		24
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Ombra 030024 совмещает два ключа в одном - накидной и рожковый. Применяется для закручивания шестигранного крепежа. Прочный и лёгкий, отлично адаптирован для работы с российскими автомобилями.

        Преимущества

        • Самый распространенный гаечный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковую и накидную части
        • Инструмент изготовлен из высоколегированной стали, по стандарту ANSI/ASME B107.6 и соответствует требованиям ГОСТ 2838-80
        • Чечевичное сечение рукоятки с увеличенной толщиной ребра позволяет развить более высокий крутящий момент по сравнению с ключами двутаврового сечения европейского типа
        • Устойчивое к механическому воздействию и агрессивным средам зеркальное, трехслойное, хромоникелевое покрытие облегчает удаление загрязнений с инструмента после работы
        • Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности, обеспечивая передачу максимально возможной нагрузки на крепеж, при использовании накидной части и удобство использования рожковой части в труднодоступных местах