Комбинированный ключ Berger BG1126, 12 мм
Арт. О00000034365
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|12
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированные ключи 12мм Berger BG BG1126 обладают повышенной прочностью, твердостью, износостойкостью и долговечностью. Изделия надежно защищены от коррозии. Являются превосходным набором для эксплуатации в профессиональных слесарных мастерских, СТОА, сервисных центрах и т. д.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1126: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию
- Работает с болтом и гайкой: M8
- DIN 3113
- Твердость: 44-49 HRC
- Угол изгиба 15°, угол наклона рожков 15°