Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комбинированный ключ Berger BG1126, 12 мм
210 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Berger BG1126, 12 мм
    Арт. О00000034365
    Комбинированный ключ Berger BG1126, 12 мм

      Комбинированный ключ Berger BG1126, 12 мм

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034365

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		12
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные ключи 12мм Berger BG BG1126 обладают повышенной прочностью, твердостью, износостойкостью и долговечностью. Изделия надежно защищены от коррозии. Являются превосходным набором для эксплуатации в профессиональных слесарных мастерских, СТОА, сервисных центрах и т. д.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1126: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию
        • Работает с болтом и гайкой: M8
        • DIN 3113
        • Твердость: 44-49 HRC
        • Угол изгиба 15°, угол наклона рожков 15°