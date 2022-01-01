Комбинированный ключ Berger BG1126, 12 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1126: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Работает с болтом и гайкой: M8



DIN 3113

Твердость: 44-49 HRC

Угол изгиба 15°, угол наклона рожков 15°



Комбинированные ключи 12мм Berger BG BG1126 обладают повышенной прочностью, твердостью, износостойкостью и долговечностью. Изделия надежно защищены от коррозии. Являются превосходным набором для эксплуатации в профессиональных слесарных мастерских, СТОА, сервисных центрах и т. д.