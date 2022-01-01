Комбинированный ключ Berger BG1191/BG1261, 36 мм
Арт. О00000034369
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|36
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Покрытие
|хромовое
- Комбинированный ключ 36 мм Berger BG1261 представляет собой прочный инструмент, который подойдет для работы с шестигранным крепежом больших размеров. Основная область применения - авторемонт.
Преимущества
- Наличие двух головок упрощает эксплуатацию
- Работает с болтом и гайкой: M24
- DIN 3113
- Твердость: 44-49 HRC
- Угол изгиба 15°, угол наклона рожков 15°
- С антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром)
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию