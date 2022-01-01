Комбинированный ключ Berger BG1191/BG1261, 36 мм

Преимущества

Наличие двух головок упрощает эксплуатацию

Работает с болтом и гайкой: M24

DIN 3113

Твердость: 44-49 HRC

Угол изгиба 15°, угол наклона рожков 15°

С антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром)

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Комбинированный ключ 36 мм Berger BG1261 представляет собой прочный инструмент, который подойдет для работы с шестигранным крепежом больших размеров. Основная область применения - авторемонт.