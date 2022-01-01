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Комбинированный ключ Berger BG1191/BG1261, 36 мм
1 870 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Berger BG1191/BG1261, 36 мм
    Арт. О00000034369
    Комбинированный ключ Berger BG1191/BG1261, 36 мм

      Комбинированный ключ Berger BG1191/BG1261, 36 мм

      1 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034369

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		36
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      1 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ 36 мм Berger BG1261 представляет собой прочный инструмент, который подойдет для работы с шестигранным крепежом больших размеров. Основная область применения - авторемонт.

        Преимущества

        • Наличие двух головок упрощает эксплуатацию
        • Работает с болтом и гайкой: M24
        • DIN 3113
        • Твердость: 44-49 HRC
        • Угол изгиба 15°, угол наклона рожков 15°
        • С антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром)
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию