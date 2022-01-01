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Комбинированный ключ Berger BG1143, 32 мм
1 090 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Berger BG1143, 32 мм
    Арт. Х1302717245
    Комбинированный ключ Berger BG1143, 32 мм
    Комбинированный ключ Berger BG1143, 32 мм
    Комбинированный ключ Berger BG1143, 32 мм
    Комбинированный ключ Berger BG1143, 32 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1143, 32 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1143, 32 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1143, 32 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1143, 32 мм

      Комбинированный ключ Berger BG1143, 32 мм

      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717245

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		32
      Покрытие
      		хромированное
      Все характеристики
      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные ключи 32мм Berger BG BG1143 - профессиональные ручные инструменты для работы с крупными болтами и гайками. Ключи очень прочны, надежны и долговечны в эксплуатации. Отличаются превосходной устойчивостью к износу и коррозии.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1143: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию