Комбинированный ключ Berger BG1143, 32 мм
Арт. Х1302717245
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Размер ключа, мм
|32
|
Покрытие
|хромированное
- Комбинированные ключи 32мм Berger BG BG1143 - профессиональные ручные инструменты для работы с крупными болтами и гайками. Ключи очень прочны, надежны и долговечны в эксплуатации. Отличаются превосходной устойчивостью к износу и коррозии.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1143: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию