Комбинированный ключ Berger BG1143, 32 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1143: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Комбинированные ключи 32мм Berger BG BG1143 - профессиональные ручные инструменты для работы с крупными болтами и гайками. Ключи очень прочны, надежны и долговечны в эксплуатации. Отличаются превосходной устойчивостью к износу и коррозии.