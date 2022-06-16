Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)

Преимущества

Материал Berger BG BG1133: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь.

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин".

Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах.

Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа.

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию.

Комбинированные ключи 19мм Berger BG BG1133 - комплект гаечных ключей, имеющих две рабочие части: рожковую и кольцевую. Изделия имеют особую конструкцию, очень удобны в эксплуатации (особенно в ограниченном пространстве). Для изготовления данных приспособлений используется высокопрочная очень качественная сталь. Они отличаются сверхпродолжительным сроком службы.