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Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)
5.0
2
410 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)
    Арт. Х1302717235
    5.0
    2
    Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)
    Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)
    Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)
    Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)
    Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)
    Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)
      Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)
      Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)
      Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)
      Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)
      Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)
      Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)

      Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717235
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		19
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комбинированные ключи 19мм Berger BG BG1133 - комплект гаечных ключей, имеющих две рабочие части: рожковую и кольцевую. Изделия имеют особую конструкцию, очень удобны в эксплуатации (особенно в ограниченном пространстве). Для изготовления данных приспособлений используется высокопрочная очень качественная сталь. Они отличаются сверхпродолжительным сроком службы.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1133: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь.
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин".
        • Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах.
        • Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа.
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию.