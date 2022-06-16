Ключ комбинированный Berger BG1133 (19 мм)
Арт. Х1302717235
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Размер ключа, мм
|19
|
Покрытие
|хромовое
- Комбинированные ключи 19мм Berger BG BG1133 - комплект гаечных ключей, имеющих две рабочие части: рожковую и кольцевую. Изделия имеют особую конструкцию, очень удобны в эксплуатации (особенно в ограниченном пространстве). Для изготовления данных приспособлений используется высокопрочная очень качественная сталь. Они отличаются сверхпродолжительным сроком службы.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1133: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь.
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин".
- Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах.
- Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа.
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию.