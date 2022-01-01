Комбинированный ключ Berger BG1130, 16 мм
Арт. О00000034367
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|16
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Покрытие
|хромовое
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- Комбинированные ключи 16мм Berger BG BG1130 - это комплект универсальных по размеру ручных инструментов, которые позволят легко и быстро справиться с отвинчиванием/завинчиванием шестигранных болтов и гаек в труднодоступных местах. Изделия изготовлены из прочной и качественной стали. Имеют особую защиту от коррозии.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1130: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию