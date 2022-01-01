Комбинированный ключ Berger BG1130, 16 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1130: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Комбинированные ключи 16мм Berger BG BG1130 - это комплект универсальных по размеру ручных инструментов, которые позволят легко и быстро справиться с отвинчиванием/завинчиванием шестигранных болтов и гаек в труднодоступных местах. Изделия изготовлены из прочной и качественной стали. Имеют особую защиту от коррозии.