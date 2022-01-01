Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комбинированный ключ Berger BG1130, 16 мм
310 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Berger BG1130, 16 мм
    Арт. О00000034367
    Комбинированный ключ Berger BG1130, 16 мм

      Комбинированный ключ Berger BG1130, 16 мм

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034367

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		16
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Масло моторное полусинтетическое Optimal 10W-40 3929, 1 л
      999 ₽
      1 310 ₽
      Масло моторное полусинтетическое Optimal 10W-40 3929, 1 л
      • -311 ₽
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (24x27 мм) SIT
      450 ₽
      5.0
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (24x27 мм) SIT
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (10x12 мм) SIT
      110 ₽
      5.0
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (10x12 мм) SIT
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (8x10 мм) SIT
      100 ₽
      5.0
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (8x10 мм) SIT
      Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
      360 ₽
      480 ₽
      4.7
      Пистолет продувочный Matrix 57332 135 мм
      • -120 ₽
      Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
      1 030 ₽
      5.0
      Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
      Ключ комбинированный Berger BG1129, 15 мм
      290 ₽
      5.0
      Ключ комбинированный Berger BG1129, 15 мм
      Грунтозацепы для окучивания с стандартной втулкой Нева КО - 540х90х30
      2 710 ₽
      Грунтозацепы для окучивания с стандартной втулкой Нева КО - 540х90х30
      Удлинитель УМБ 30.190 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
      710 ₽
      4.5
      Удлинитель УМБ 30.190 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (13x14 мм) SIT
      130 ₽
      4.5
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (13x14 мм) SIT
      Супер клей Момент 608976, 3 г
      110 ₽
      Супер клей Момент 608976, 3 г
      Ключ гаечный комбинированный оксидированный Sitomo (18x18 мм) SIT
      Нет в наличии
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный оксидированный Sitomo (18x18 мм) SIT
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные ключи 16мм Berger BG BG1130 - это комплект универсальных по размеру ручных инструментов, которые позволят легко и быстро справиться с отвинчиванием/завинчиванием шестигранных болтов и гаек в труднодоступных местах. Изделия изготовлены из прочной и качественной стали. Имеют особую защиту от коррозии.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1130: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию