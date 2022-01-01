Комбинированный ключ Berger BG1140, 26 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1140: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Комбинированные ключи 26мм Berger BG BG1140 - универсальные инструменты для ручной работы с болтами и гайками больших размеров. Изделия в своей конструкции имеют одновременно и рожковую, и накидную головки. Рабочие части отличаются повышенной твердостью. Защита от коррозии достигается благодаря дополнительной обработке поверхностей.