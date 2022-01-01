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Комбинированный ключ Berger BG1140, 26 мм
690 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Berger BG1140, 26 мм
    Арт. Ю00000025133
    Комбинированный ключ Berger BG1140, 26 мм

      Комбинированный ключ Berger BG1140, 26 мм

      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000025133

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		26
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные ключи 26мм Berger BG BG1140 - универсальные инструменты для ручной работы с болтами и гайками больших размеров. Изделия в своей конструкции имеют одновременно и рожковую, и накидную головки. Рабочие части отличаются повышенной твердостью. Защита от коррозии достигается благодаря дополнительной обработке поверхностей.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1140: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию