Комбинированный ключ Berger BG1140, 26 мм
Арт. Ю00000025133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|26
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Покрытие
|хромовое
- Комбинированные ключи 26мм Berger BG BG1140 - универсальные инструменты для ручной работы с болтами и гайками больших размеров. Изделия в своей конструкции имеют одновременно и рожковую, и накидную головки. Рабочие части отличаются повышенной твердостью. Защита от коррозии достигается благодаря дополнительной обработке поверхностей.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1140: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию