Комбинированный ключ Berger BG1122, 8 мм

Преимущества

Работает с болтом и гайкой: M5

DIN 3113

Сталь: Cr-V

Твердость: 44-49 HRC

Угол изгиба 15°, угол наклона рожков 15°

С антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром)

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Ключ комбинированный 8мм Berger BG BG1122, полностью выполнен из инструментальной хромванадиевой стали отличаются высокой прочностью, износостойкостью и качественной защитой от появления ржавчины. Изделия подходят для профессионального применения в ремонтно-сборочных цехах, станциях технического обслуживания автомобилей, сервисных центрах по обслуживанию различной техники и т. д.