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Комбинированный ключ Berger BG1122, 8 мм
170 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Berger BG1122, 8 мм
    Арт. О00000034372
    Комбинированный ключ Berger BG1122, 8 мм

      Комбинированный ключ Berger BG1122, 8 мм

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034372

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		8
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ комбинированный 8мм Berger BG BG1122, полностью выполнен из инструментальной хромванадиевой стали отличаются высокой прочностью, износостойкостью и качественной защитой от появления ржавчины. Изделия подходят для профессионального применения в ремонтно-сборочных цехах, станциях технического обслуживания автомобилей, сервисных центрах по обслуживанию различной техники и т. д.

        Преимущества

        • Работает с болтом и гайкой: M5
        • DIN 3113
        • Сталь: Cr-V
        • Твердость: 44-49 HRC
        • Угол изгиба 15°, угол наклона рожков 15°
        • С антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром)
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию