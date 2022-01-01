Комбинированный ключ Berger BG1128, 14 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1128: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию





Комбинированные ключи 14мм Berger BG BG1128 - комплект двусторонних рожково-накидных ручных инструментов стандартного типоразмера. Изделия очень качественны, прочны и высоконадежны. Станут надежным вариантом для профессионального применения.