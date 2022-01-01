Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комбинированный ключ Berger BG1128, 14 мм
240 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Berger BG1128, 14 мм
    Арт. О00000034366
    Комбинированный ключ Berger BG1128, 14 мм
    Комбинированный ключ Berger BG1128, 14 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1128, 14 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1128, 14 мм

      Комбинированный ключ Berger BG1128, 14 мм

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034366

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		14
      Покрытие
      		сатин-финиш
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные ключи 14мм Berger BG BG1128 - комплект двусторонних рожково-накидных ручных инструментов стандартного типоразмера. Изделия очень качественны, прочны и высоконадежны. Станут надежным вариантом для профессионального применения.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1128: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию